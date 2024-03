Wunderbar recyclebar

Einen neuen Verbundstoff auf Flachs-Basis setzt Sunreef Yachts auf seiner Eco-Linie ein. Die Fasern werden mit wiederverwertbaren Harzen gepaart und können im Recyclingprozess wieder getrennt werden. Wie Holz bindet auch Flachs während des Wachstums CO 2 und hat damit einen positiven Effekt auf die Treibhausbilanz.

Mach’s aus Flachs!

Die Flachsgewebe können in unzähligen Mustern gewebt und in einer Vielfalt von Farben gefärbt werden. Gedacht ist vor allem an einen Einsatz beim Mobiliar, aber auch als Verkleidung.

www.sunreef-yachts.com

