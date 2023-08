X Shore am Wörthersee

18.–19. August: Top-Yacht präsentiert die neuen X Shore Yachten erstmals am Wörthersee.

Foto: Bernd Hofstätter

Schwedisch und 100 Prozent elektrisch: Die mehrfach ausgezeichnete Eelex 8000 und die X Shore 1 sind nicht nur skandinavisch schön anzusehen, sondern demnächst in Kärnten auch probezufahren. Importeur Bernhard Prillinger, Geschäftsführer von TopYacht mit Sitz in Linz, lädt zum exklusiven Test-Event nach Velden am Wörthersee.

Marina Boote Schmalzl

Seecorso 13, 9220 Velden

Fr. 18. August: 14–18 Uhr

Sa. 19. August: 10–16 Uhr

Probefahrten gerne nach Terminvereinbarung, weitere Termine nach Absprache:

info@topyacht.eu



PS: An Land wird zudem der neue Land Rover Defender zur Probefahrt bereit stehen.

TopYacht

X Shore

Foto: Werf.

