12.–13. Juni: Private Boat Show in Umag

Am 12. Juni gibt der Stadthafen von Umag die prächtige Kulisse für die von Master Yachting Österreich veranstaltete „Private Yacht Experience“. Präsentiert wird eine erlesene Auswahl an Segel- und Motoryachten, am 13. Juni exklusiv für die Teilnehmer ASA Auto Sport Adria Supercar Events.

Private Show exklusiver Motoryachten wie der Frauscher x Porsche 850 Fantom …

… und luxuriöser Segelyachten wie der Beneteau Oceanis Yacht 54.

Erfahrungen ganz privat

Mit einem außergewöhnlichen Konzept lädt Master Yachting Mitte Juni zu einem exklusiven Lifestyle-Event an die Küste Istriens ein. Im Stadthafen von Umag präsentiert das Unternehmen eine sorgfältig ausgewählte Flotte namhafter Yachtmarken und setzt dabei auf ein persönliches Erlebnis statt auf das klassische Messeformat.

Besucher haben die Möglichkeit, aktuelle Modelle von Lagoon, Beneteau, Delphia, Dracan Marine und Frauscher Boats direkt am Wasser zu besichtigen. Ergänzt wird das Programm durch individuelle Beratungsgespräche und exklusive Sea Trials folgender Modelle:

Lagoon 38

Lagoon 51 Iconic

Beneteau Oceanis Yacht 54

Beneteau Gran Turismo 40

Beneteau Gran Turismo 50

Frauscher 1414 Demon

Frauscher x Porsche Fantom 850

Delphia 11 Fly

Dracan 42

Individuelle Anfragen und persönliche Terminreservierung:

office@masteryachting.com

Mediterraner Lebensstil

Am 13. Juni wird die Veranstaltung gemeinsam mit dem ASA Auto Sport Adria Supercar Drive fortgesetzt. Die Teilnehmer (Start am 11. Juni in Zagreb, Tour über Senj, Crikvenica und Opatija bis zum Petram Resort in Savudrija) treffen in Umag auf die ausgestellte Yachtflotte. Damit entsteht eine besondere Verbindung aus luxuriösen Sportwagen und Premium-Yachting im Zeichen des mediterranen Lebensstils.

Für kulinarische Highlights sorgen ausgewählte istrische Weingüter mit regionalen Weinen sowie lokale Spezialitäten wie frische Pasta mit Trüffeln. Die Kombination aus exklusiven Fahrzeugen, hochwertigen Yachten und regionaler Genusskultur macht die Veranstaltung zu einem Treffpunkt für Liebhaber von Luxus, Design und maritimem Lifestyle.



www.masteryachting.com

www.autosportadria.hr



Fotos: Veranstalter / Werft.



Diesen Artikel teilen