Hört, hört: Segelurlaub für Anfänger in Kroatien

Im kürzlich erschienen Podcast in Kooperation mit Kroatien-Tourismus, ocean7 und Albert Grassl von Trend Travel & Yachting ist nachzuhören, warum ein „Urlaub auf der Segelyacht“ in der kroatischen Adria besonders für Anfänger ein guter Einstieg ist.

young man with sunglasses sitting by the bay looking sailing boats at the The small idyllic fishing village Novigrad on the Istrian west coast lies on a peninsula, Croatia Istria

Yachting für Einsteiger

Kroatien ist das Lieblingsrevier der österreichischen Yachties – und das aus guten Gründen. Leicht mit dem Auto erreichbar, hervorragende Infrastruktur und eine große Auswahl an Yachten in traumhaften Revieren entlang der kroatischen Küste. Im Zuge der Pandemie war ein starker Zulauf auf Individualreisen zu beobachten, doch was muss man wissen, um ganz privat auf einer Yacht Urlaub zu machen?

Podcast für Anfänger, die als Yachties in Kroatien einsteigen wollen.

Kroatien für Anfänger

Branimir Toncinic, Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus in Wien, Albert Grassl, Geschäftsführer der Charteragentur Trend Travel & Yachting in Kirchbichl und ocean7 Chefredakteur Tahsin Özen haben zu diesem Thema ein gemeinsames Sommergespräch geführt. In dem Talk wird erläutert, wie man als Anfänger einen Segel- oder Motoryachtschein erwerben, worauf man beim Chartern einer Yacht achten, was man beim Segeln im Einsteiger-Revier Kroatien berücksichtigen muss und vieles mehr. Entstanden ist ein letztlich ein spannender Podcast ganz besonders für jene, die Ihren Traum von einemSegel- oder Motoryachturlaub in Kroatien jetzt wahr werden lassen möchten. Am besten gleich reinhören – und weiterleiten an alle, die es auch gerne wissen möchten!

www.spoti.fi/3NWBNa9

