Frisches bei Yachtcharter Müller

Neue Kroatien-Destination bei Yachtcharter Müller: Pirovac

Wie viele Vercharterer wurde auch das in Linz ansässige Unternehmen Yachtcharter Müller vom Corona-Leidwesen getroffen. Was aber nicht bedeutet, dass das Team um Thomas Hickersberger in die Schreckstarre verfällt, ganz im Gegenteil. Speziell in Kroatien arbeitet man auf Hochtouren mit einer frischen Basis in Pirovac und der ebenso frischen Sun Loft 47 an neuen Angeboten und will bestens gerüstet sein, wenn die Chartersaison wieder anläuft.

Neue Basis Marina Pirovac

Die Marina Pirovac befindet sich im Zentrum des gleichnamigen alten Dorfes in Mitteldalmatien. Gut geschützt ist die Marina ein sicherer Hafen für rund 200 Yachten. Die nahe gelegenen Nationalparks von Kornati und Krka machen sie zu einem idealen Ausgangspunkt für spannende Ausflüge, Kreuzfahrten und Regatten. In der Marina gibt es ein Restaurant, kostenloses WLAN, Bootsservice, Apartments und Parkplätze. Nicht weit von der Marina befinden sich ein neu gestalteter Strand, Supermarkt, Bank, Post, Apotheke usw. Die in Pirovac stationierte Flotte umfasst lt. Thomas Hickersberger 14 Segelyachten und einen Kat, darunter eine nagelneue Oceanis 35.1 (drei Kabinen, ab € 1.190,–/Woche) oder eine Dufour 460 GL Bj. 2019 (fünf Kabinen, ab € 2.180,–/Woche).

14 Segelyachten und einen Katamaran bietet Yachtcharter Müller in Pirovac an.

Jeanneau Sun Loft 47

Neu im Kroatien-Programm von Yachtcharter Müller ist das für ein junges, urbanes Publikum ausgelegte „Partyschiff“ Sun Loft 47. Der auf der boot in Düsseldorf präsentierte Entwurf von Philippe Briand für Jeanneau ist mit sechs Kabinen für bis zu zwölf Personen (plus Skipper) sowie vier Waschräumen mit WC, davon zwei mit direkter Verbindung zur entsprechenden Kabine, ausgestattet. Außerdem bietet dieser speziell für den Chartermarkt konzipierte „Open-Air-Monomaran“ mit Salon, Pantry und Cockpit an Deck maximale Bewegungsfreiheit, viel Komfort und Somerspaß in der jungen Seglergemeinschaft. Die neue Sun Loft 47 ist ab Veruda, Zadar, Zaton und Seget Donji verfügbar.



Yachtcharter Müller

Preisgünstige Segelyacht für ein junges Publikum.

Diesen Artikel teilen