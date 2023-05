Zeitschriften-Recherche

Seit 25 Jahren betreut der deutsche Fahrtensegler Hans Schmidt in seinem Segel-Club, dem Deutschen Touring Yacht-Club in Tutzing am Starnberger See, ein nautisches Zeitschriften-Archiv, das alle wesentlichen Magazine im deutschsprachigen Raum umfasst. Schmidt hat zu seinem Archiv auch ein digitales Inhaltsverzeichnis aufgebaut und dafür über 5.500 Artikel ab 2014 verschlag­wortet. Auf Anfrage (Reviere, Ausrüstung etc.) recherchiert er in seinem Verzeichnis und liefert neben einer Zusammenstellung der gefundenen Artikel auch ein ausführliches ­und hilfreiches Abstract. Die ­Bearbeitung dauert ein paar Tage bis eine Woche, ist dafür aber kostenlos!

Einfach Anfrageformular unten (Word-Dok zum Download) ausfüllen und schicken an nautik.schmidt@t-online.de.

Kleiner Einblick in das Nautibase Zeitschriften-Archiv.

