ocean7 Event-Tipp

Am 24. November führt ocean7-Autor und Segelblogger Markus Silbergasser seine Besucher zu den schönsten Plätzen des zentralen Mittelmeers. Der an Bildern und Revierinfos reiche Vortrag beginnt um 19 Uhr im Kultursaal Bischofshofen. Wir haben ihn um einen kleinen Vorgeschmack gebeten.

Reise vom Golf von Neapel über Korsika und Menorca bis zu den südlichsten Inseln Italiens.



Eine Reise – viele Abenteuer

Markus Silbergasser: Wir starten die Reise in der Straße von Messina, segeln die Westküste des italienischen Stiefels hoch bis Amalfi und zu den Inseln Capri, Ischia und Procida. Danach besuchen wir die etwas abgelegeneren Inseln Ponza und Palmarola, genießen die traumhaften Strände auf Elba und machen einen Abstecher zur ursprünglichen Insel Capraia. Im Anschluss bereisen wir die zerklüftete Westküste Korsikas und nehmen Euch mit auf atemberaubende Wanderungen. Nun ist Sonnenbaden angesagt – wir entführen Euch in den berühmten La Maddalena Archipel, bekannt für seine karibisch anmutenden Buchten, und umrunden im Anschluss die vielfältige Insel Sardinien mit glasklarem Wasser.



Danach nehmen wir Euch mit auf eine Überfahrt nach Menorca, wo wir Euch die schönsten Buchten und Orte der oft unterschätzten Insel zeigen. Weiter geht es nach Mallorca, abseits des Ballermann und der Bettenburgen mit all seinen Naturschönheiten.



Anschließend kehren wir wieder in italienische Gewässer zurück und entdecken gemeinsam mit Euch die Ägadische Inselwelt, von der viele von Euch bestimmt noch nichts gehört haben. Nach eindrucksvollen Naturerlebnissen entführen wir Euch in die pulsierende Stadt Palermo. Danach geht es wieder beschaulich zu, wenn wir den drei südlichsten italienischen Inseln Pantelleria, Linosa und Lampedusa einen Besuch abstatten!

UNTER SEGELN zu den schönsten Plätzen des zentralen Mittelmeers

Wann: Freitag, 24.11.2023 um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr)

Wo: Kultursaal Bischofshofen, Hauptschulstraße 27, 5500 Bischofshofen

Ticketpreise: Vorverkauf: € 15,–; Abendkassa (auch reservierte Karten): € 17,–



Vorverkaufsstellen: Tourismusverband Bischofshofen, Franz-Mohshammer-Platz 12, 5500 Bischofshofen. Kartenreservierungen unter flaschenpost@untersegeln.eu (begrenzte Teilnehmerzahl, frühzeitige Kartenreservierung empfohlen). Weitere Details zum Vortrag inklusive vieler Bild-Impressionen zum Einstimmen auf den Multimedia-Segelvortrag hier.



Auf Mallorca In Italien Auf Sardinien



UNTER SEGELN – das Mittelmeer (neu) entdecken

Wer mit Markus Silbergasser dem Winter entfliehen und sich auf die neue Saison einstimmen will, findet seine weiteren Vortragstermine unter www.untersegeln.eu/vortraege

Fotos: Markus Silbergasser.

Druckfrisch: Markus Silbergassers Empfehlungen für die griechische Insel Euböa ist in voller Länge in der aktuellen ocean7-Ausgabe 6/2023 nachzulesen: Print-Ausgabe erhältlich im Abo, im ausgesuchten Einzelhandel und auf Bestellung in jeder Trafik. Und für alle unterwegs gibt’s das E-Paper für Smartphone, Tablet, Laptop oder Computer.

Markus Silbergasser ist Blogger, Reisefotograf und Fahrtensegler mit mehr als 45.000 sm im Kielwasser. Mitfahrmöglichkeiten im Mittelmeer und weitere Törnberichte in seinem Segelblog unter www.untersegeln.eu

Diesen Artikel teilen