Zu gewinnen: Einwöchiger Skippertörn im Saronischen Golf

Ein Woche lang Ihr Urlaubsdomizil? Lagoon 450! Foto: GlobeSailor

GlobeSailor, mit einem Netzwerk von 1.300 Vercharterern ein global Player mit persönlichem Service, bietet auch heuer wieder seinen Kabinencharter auf großen Katamaranen in Griechenland an. Die Vorteile dieser maßgeschneiderten Segelkreuzfahrten mit professioneller Crew: Die Kats sind groß genug, um ausreichend Privatsphäre zu haben, Segelkenntnisse sind nicht erforderlich (man darf aber gerne mit anpacken) und die Tagesetappen ermöglichen es den Gästen, die schönsten Häfen und Liegeplätze der Region zu entdecken.

Ab Athen

Einer der schönsten von GlobeSailor angebotenen skippered Segeltörns finden im Saronischen Golf statt. Starthafen ist die Marina Alimos in Athen, die Route führt über Poros, Spetses, Ermioni, Dokos, Hydra und Methana wieder zurück zum Ausgangspunkt. Gesegelt wird mit einem Lagoon 450, der Platz für acht Gäste und zwei Crew-Mitglieder bietet. Jede der vier Doppelkabinen verfügt über ein eigenes Badezimmer. Bei dieser einwöchigen Rundreise sind die Fahrtzeiten kurz gewählt, damit die Gäste mehr Zeit für ein entspanntes Bad in den Buchten haben und die verschiedenen sehenswerten Zwischenstopps ohne Hektik und in vollen Zügen genießen können.

Ziel von Tag 2: Spetses. Foto: GlobeSailor

Mitmachen und gewinnen!

ocean7 und GlobeSailor verlosen einen einwöchigen Kabinencharter für zwei Personen auf einer Lagoon 450 im Saronischen Golf im Wert von € 1.790,– pro Person. Termin ist der 11. bis 18. September 2021. Inkludiert sind die Unterkunft in der Doppelkabine mit privatem Badezimmer, Crew-Service (Skipper und Hostess/Koch), Halbpension, Bettwäsche, Handtücher und Versicherung. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis zum 18. Juni 2021 möglich. Über den Gewinner/die Gewinnerin wird am 25. Juni per Los entschieden.



Hier geht’s zum Gewinnspiel!

Diesen Artikel teilen