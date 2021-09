Zugdrachen

Auf dem Cannes Yachting Festival wird Silent Yachts seinen Elektrokatamaran ­Silent 60 vorstellen, der erstmals mit einem Kite-System ausgestattet ist. Das 13 m2 große Kite-Segel kommt ohne Hauptmast aus und ist samt Winschen, Leinen und kleinem Mast in einer Box im Bug untergebracht.

Die neue Silent 60 mit Kite-Segel.

Mit dabei ist eine Elektropumpe, die das Segel als Starthilfe in Sekundenschnelle aufbläst. Einmal über Bord geworfen, wird es vom Wind auf bis zu 120 Meter Höhe getragen und soll das Boot um bis zu 5 Knoten schneller machen. Die 18 Meter lange 60 besitzt zudem einen neuen Rumpf mit längerer Wasserlinie und geringerem Tiefgang. 42 Solarzellen sorgen für 17 kWp, die Batteriekapazität beträgt 286 kWh, Top-Speed bis 20 Knoten.

Neben dem Vorführmodell sind 8 weitere Einheiten in Bau und 17 in Auftrag gegeben.

