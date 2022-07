Ost-West-Kooperation

Von Zurn erfüllt.

Geplant von Zurn Yacht Design in Massachusetts, gebaut von Delta Marine in Seattle und schließlich geliefert zum Kunden wieder zurück an die Ostküste: Die neue 70-Fuß-Motoryacht von Zurn hat schon vor der ersten Inbetriebnahme des Eigners eine lange Reise hinter sich.

Das im Sommer vom Stapel laufende Schiff im klassischen Ostküstenlayout soll als Luxuscruiser und zum Fischen dienen, besitzt auf 21 m neben der Eignerkabine nur eine weitere Doppel- und eine Crewkabine und soll dank zweier Volvo IPS 1350 mit gut 35 Knoten durch die Wellen vor Martha’s Vineyard pflügen.

www.zurnyachts.com

