Zwei Rümpfe aus zweiter Hand

Les Occasions du Multicoque: Vom 15. bis 18. Oktober findet im südfranzösischen Canet-en-Roussillon die fünfte Ausgabe der schwimmenden Messe für gebrauchte Mehrrumpfboote statt.











Im Hafen von Canet-en-Roussillon, was an der Mittelmeerküste ca. 50 Kilometer nördlich der spanischen Grenze liegt, finden sich vom 15. bis 18. Oktober einige Dutzend gebrauchte Multihulls ein, um neue Besitzer zu finden. „Les Occasions du Multicoque“ ist der klingende Name der Messe, auf die sich all jene Schnäppchenjäger freuen, die auf der Suche nach einer Mehrrumpf-Yacht aus zweiter Hand sind. An den Stegen werden Katamarane und Trimarane zwischen 30 und 70 Fuß ausgestellt; dazu werden Zubehörhersteller, Ausrüster, Segelmacher und Dienstleister ihre Angebote präsentieren. Die Öffnungszeiten sind jeweils von10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Les Occasions du Multicoque

Tipp: Die Erfahrungen in diesem Herbst legen nahe, sich zeitig vor Anreise über die aktuelle Situation und die jeweils geltenden Reisebestimmungen zu informieren.

Top-News: Soeben wurden wir von der Messe Düsseldorf GmbH, Veranstalter der boot Düsseldorf, offiziell darüber in Kenntnis gesetzt, dass die boot Düsseldorf 2021 planmäßig vom 20. bis 31. Jänner stattfinden soll.

www.boot.de

Diesen Artikel teilen