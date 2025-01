ocean7 oscar: Kornati Islands – The Tears of God

Jänner 2025. Der von der Buchungsplattform mySea veröffentlichte Kurzfilm “Kornati Islands – The Tears of God” erforscht nicht nur die dramatischen und zerklüfteten Landschaften der Kornaten, sondern auch die unglaubliche Widerstandsfähigkeit der Inselbewohner. Das Leben hier ist ein ständiger Kampf gegen die Elemente – begrenzte Ressourcen, sengende Sonne und Isolation. Doch in dieser Härte liegen auch Ruhe und ein tiefes Gefühl des Friedens. Gegen Ende des Videos ist das für Kroaten so bedeutsamen Lied „Cesarica“ zu hören.

Diesen Artikel teilen