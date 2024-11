November 2024. In dieser Drohnen-Tour führt die legendäre Werft Hallberg-Rassy die Zuschauer hinter die Kulissen, um die Seele der schwedischen Manufaktur zu erkunden. Man erhält einen einzigartigen Einblick in die außergewöhnliche Handwerkskunst, die modernen Einrichtungen und die besondere Liebe zum Detail, die in jeder Hallberg-Rassy-Yacht steckt. Bewundernswert, wie diese beeindruckenden Schiffe zum Leben erweckt werden – vom Kiellegen bis zum Wassern.