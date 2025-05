OCEAN – jetzt im Kino!

Filmtipp. Der gemeinsam mit Silverback Films und Open Planet Studios produzierte und von Sir David Attenborough gesprochene Dokumentarfilm „Ocean“ geht unter die Haut, genauer gesagt unters Wasser: Dieses bildgewaltige Meisterwerk nimmt die Zuschauer mit auf eine außergewöhnliche Reise ins Meer, enthüllt die atemberaubende Schönheit und die entscheidende Bedeutung unserer Ozeane – und die dringende Notwendigkeit, sie zu schützen.

Uraufführung war am 6. Mai in London, in Österreich/Wien ist der Film noch am 10., 11. und 15. Mai sowie am 1. Juni zu sehen. Hier.