SailGP: Die Regatta, die rockt!

März 2025. Abseits großer Regatten wie dem America’s Cup hat sich in den letzten Jahren der internationale Rolex SailGP (seit 2018) quasi als Rockstar einen Namen auf der internationalen Bühne gemacht. In einer Saison mit mehreren Grands Prix (GP) auf der ganzen Welt kämpfen Teams verschiedener Länder auf Hochleistungs-F50-Foiling-Katamaranen mit voller Härte um den millionenschweren GP-Titel. Dass dabei spektakuläre Szenen nicht zu kurz kommen, war auch bei den neuesten Races in den USA zu sehen. Nächster Termin: 3. u. 4. Mai in Rio de Janeiro.