Fotos, die das Rennen machen

Samo Vidic erhielt nach 2023 auch dieses Jahr den Yacht Racing Image Award. © Tom Coehoorn

Der slowenische Fotograf Samo Vidic gewann nach 2023 den Yacht Racing Image Award 2024 zum zweiten Mal in Folge, wobei er sich gegen die beiden anderen Finalisten Ilia Byzov und Georgy Akimov durchsetzte. Die fünf Mitglieder der internationalen Jury stimmten anhand von drei Kriterien ab: die Emotionen, die das Bild hervorruft, die technische Schwierigkeit und die Originalität.

Mehr als 130 Fotografen aus 31 Ländern nahmen in diesem Jahr am Fotowettbwerb teil. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Yacht Racing Forums statt, das parallel zur METSTRADE in Amsterdam veranstaltet wurde.



Knipsen beim Kentern



Das Siegerfoto von Same Vidic wurde auf den Bahamas während des SailGP-Trainings aufgenommen: „Ich hatte das Glück, meinen Freund Jason als Bootsfahrer dabei zu haben; er hat auch als Spotter geholfen. Ich wollte gerade meine Kamera und das Objektiv wechseln, als er plötzlich rief: „Das Team US wird kentern!“ Ich drehte mich schnell um und knipste ein paar Bilder.“

Das Siegerfoto. © Samo Vidic

Platz 2 ging an den russischen Fotografen Ilia Byzov. © Ilia Byzov



Platz 3 holte sich Georgy Akimov. © Georgy Akimov

Yacht Racing Image Award

Diesen Artikel teilen