Kurs: Japan

Der Hochseekatamaran ist derzeit auf einer sechsjährigen Reise über die Weltmeere, die bis 2022 dauern wird. Während dieser Zeit besucht das Schiff 50 Länder und steuert 101 Häfen an, um die Öffentlichkeit für die Themen erneuerbare Energien, Biodiversität und Mobilität zu sensibilisieren. Für das Jahr 2020 steht die erste Überfahrt nach Asien an. Gemeinsam mit dem Sponsor Toyota, der mit dem Energy Observer auch die eigene Brennstoffzellen-Technologie promoten will, wird der Katamaran zu den Olympischen Sommerspielen 2020 in der japanischen Hauptstadt Tokio erwartet.