ocean7 präsentiert: Kirsten Neuschäfer live in Wien!

Einmaliger Multimedia-Vortrag der Gewinnerin des Golden Globe Race 2022/23 in Wien. Moderation: Bobby Schenk. Event-Location: VHS-Veranstaltungszentrum Heiligenstadt, Heiligenstädter Straße 155, 1190 Wien. Tickets im Vorverkauf erhältlich, maximale Teilnehmerzahl: 220 Personen.



Foto: GGR2022 / Rob Havill

Programm*

Beginn: 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr)

• Begrüßung durch Tahsin Özen/Chefredakteur ocean7 und Franz Schalk/YCA Crew Commander Wien–NÖ-Bgld.

• Eröffnung/Moderation durch Bobby Schenk.

• Mythos „Golden Globe Race“ – ein hochkarätig besetztes Stück fantastischer Seefahrtsgeschichte.

• Veni, vidi, vici: Wie aus meiner verrückten Idee eine Vision, eine Solo-Weltumsegelung mit allen Höhen und Tiefen und letztlich ein sehr persönlicher Sieg wurde.

15 Minuten Pause

• Mein Miniversum: Kirsten Neuschäfer über ihr Segelschiff Minnehaha – eine Cape George 36, die sie im Schnitt mit 6,3 Knoten Fahrt in 235 Tagen um die Welt führte.

• Gestrandet, gesunken, in Seenot: Wie Kirsten Neuschäfer allen Stürmen trotzte, während andere Teilnehmer (zum Teil unter lebensgefährlichen Umständen) aufgeben mussten.

Ende: ca. 20 Uhr

* Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.



Tickets

Alle Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich. Bestellung und Bezahlung erfolgt online via Paypal, danach werden die Tickets per E-Mail zugeschickt (binnen 24 Stunden nach Zahlungseingang). Einlass am Veranstaltungstag im VHS-Veranstaltungszentrum Heiligenstadt (Parkplätze entlang der Straße, keine Kurzparkzone/Gebühren am Sonntag) ausschließlich unter Vorlage des ausgedruckten Tickets!



Preis pro Person: € 19,–

Karten kaufen



Veranstaltungspartner

Yacht Club Austria – Crew W-NÖ-Bgld.

Ermäßigter Preis für YCA-Mitglieder: € 15,–

YCA-Karten kaufen





Weiterführende Links

www.goldengloberace.com

www.kirstenggr.com

www.captaingugg.com

www.bobbyschenk.de

www.yca.at

Diesen Artikel teilen