21. bis 25. Oktober: Biograd Boat Show

Biograd und die Marina Kornati. © Biograd Boat Show

Die 22. Biograd Boat Show – die größte Bootsmesse zu Wasser im CEE-Raum und der wichtigste Treffpunkt für Kroatiens Bootsindustrie – findet heuer vom 21. bis 25. Oktober 2020 statt. Idyllischer Schauplatz ist wieder die Marina Kornati. Traditionsgemäß ist die Messe vor allem für Besucher aus dem Ausland nicht ausschließlich ein Ort, um Geschäfte zu machen, sondern ein Grund, um der Adria noch ein letztes Mal „Servus“ zu sagen. Fast ebenso wichtig wie die Ausstellung ist das Show- und Freizeitprogramm am Abend, das sich sehr fußgängerfreundlich von der Marina bis in die Altstadt zieht.

Bei Tag…

… am Abend …

… und in der Nacht.

Über 200 Aussteller

Die Zahl der ausgestellten Schiffe soll sich dem Rekordwert des letzten Jahres annähern, über 200 Aussteller haben sich angemeldet. Vor allem die kürzliche Aufhebung der Reisebeschränkungen aus Deutschland hat zu einer Welle neuer Aussteller geführt, insbesondere für größere Motorschiffe.

Als Teil der Biograd Boat Show wird am 22. und 23. Oktober die Croatia Charter Expo in Halle D in der Marina Kornati West stattfinden. Mit dabei ist u. a. Pitter Yachtcharter, mit 200 Booten in sechs Standorten einer der Marktführer in Kroatien. Tipp: In der eine Autobahnstunde entfernten Marina Kaštela (Split) lädt Trend Travel & Yachting voraussichtlich vom 21. bis 24. Oktober auch zum Probesegeln der Jeanneau-Modelle (Sun Odyssey 349 bis 519) ein. Mehr Infos/Anmeldung hier.

Die größte Bootsmesse im CEE-Raum. © Biograd Boat Show

Schutzmaßnahmen

Corona ist natürlich auch in Biograd Thema. Um den Andrang zu verringern und zusätzliche Zeit für den Besuch zu schaffen, wurde die Messe auf fünf Tage ausgeweitet. Für alle internationalen Besucher, die vor ihrer Rückkehr nach Hause einen Covid-19-Test benötigen, wird der Test von Freitag bis Sonntag angeboten. Zu den epidemiologischen Maßnahmen zählen u. a. Lenkung der Besucherströme, systematische Kontrolle der Besucherzahl, Messung der Körpertemperatur der Besucher, Händedesinfektion, Aufzeichnen der Kontaktdaten sowie Ausstattung der Besucher mit Einweg-Schutzmasken.

Biograd Boat Show

