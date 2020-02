Reif für die Insel?

2Sail und ocean7 präsentieren: Die 24-Stunden-Insel-Challenge!

Wir wagen den ultimativen Test und wollen herausfinden, wie sich das (Über-)Leben in einer Rettungsinsel tatsächlich anfühlt. Im Rahmen eines Selbstversuches werden wir uns für 24 Stunden in eine Rettungsinsel ­begeben und das Leben auf nur 0,4 m² pro Person testen. Startend in der Marina Punat und begleitet von Blue-2 und SeaHelp werden wir im Kvarner aus der Yacht aussteigen und die Rettungsinsel boarden. In den folgenden Stunden versuchen wir, die Ausrüstung an Bord in Betrieb zu nehmen und gegen Seekrankheit anzukämpfen. Ziel ist es, aus dem Erlebten Rückschlüsse für Hersteller und die Segelcommunity zu ziehen.