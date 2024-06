Der in Guntramsdorf beheimatete King Yachting Club feierte am 8. Juni sein 30-jähriges Jubiläum mit großem Festprogramm an der Alten Donau.

Rund 300 Mitglieder zählt der traditionsreiche Verein, der sich der Freizeitschifffahrt und dem Yachtsport verschrieben hat. “Unser Ausbildungsschwerpunkt liegt in der FB2- und FB3-Ausbildung, wobei der praktische Teil in Kroatien und der theoretische Teil im Rathaus in Guntramsdorf vermittelt wird”, sagt Martin Kohlmaier, Generalsekretär des KYC. “Wir leben aber auch außerhalb der Ausbildung eine große Clubgemeinschaft – so feiern wir heute unser Jubiläum, am 6. Juli findet eine Draisinenfahrt in Horitschon statt und am 3. August sind wir in Oggau am Neusiedler See wieder am und auf dem Wasser.”, erzählt Präsident Harald Melwisch.

Jubiläumsfest “30 Jahre KYC” – im Bild rechts oben Präsident und Gründungsmitglied Harald Melwisch (li.), Generalsektretär Martin Kohlmaier (re.).

Rock around the clock

Auf dem Wasser war man bei Sonnenschein und gutem Wind auch auf der Alten Donau unterwegs. Mit Segelbooten von Markus Hiebeler, dem Betreiber der Segelschule Hofbauer wurden einige Up and Downs gesegelt, schließlich hat der Club ja auch seine eigenen Regatta-Crews! Danach folgte eine Tour auf dem Drachenboot. Zur Feier des Jubiläums landeten zwei Spanferkel auf dem Grill und wurde neben heimischen Weinen auch ein eigens für den KYC gebrautes Bier ausgeschenkt.

Ein musikalischer Hochgenuss war ebenfalls Programm: Die Band Chilli & The Baracudas spielte live wunderbar ehrlichen Rock ‘n’ Roll, zu dem zahlreiche Mitglieder vortrefflich das Tanzbein schwingen konnten.



Was 1993 mit einer Yacht und einem Kapperl begann, wurde 1994 zum Club, der kürzlich seinen 30. Geburtstag feierte.

King of Guntramsdorf

Der Name des niederösterreichischen Vereins (u.a. Mitglied des MSVÖ, der das Event freundlich unterstützte) ist übrigens alles andere als überheblich: “1993 war ich gemeinsam mit fünf Freunden mit dem Segelschiff King in der Ägäis unterwegs und als wir dann auf einem Marktstand in Rhodos auch noch Schirmkappen mit King-Emblem kauften, nannten wir uns spaßeshalber den ,King Club’. Im April 1994 wurde aus Spaß dann Ernst, als wir den ,King Yachting Club’ als Verein gründeten.”, erzählt Harald Melwisch. Zwei der Kapperln von damals sind noch heute in den Händen ihrer Besitzer.

Der Clubstander ist übrigens ein Zeichen dafür, dass auch die Königinnen im Club zahlreich vertreten sind. Sie gestalteten den Stander, in dem das Blau fürs Meer, das Gelb für die Sonne und das Rot dazwischen für die Leidenschaft zum Segeln steht.

