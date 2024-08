Friedliches Meer

Der Lieblingsverein des Golden-Globe-Race-Drittplatzierten Michael Guggenberger? Die mirno more Friedensflotte, die heuer ihren Dreißiger feiert und heute in genau zwei Wochen (14.–21. 9.) zwischen Šibenik und Split übers Wasser geht. Dazu hier ein paar Worte des Captain Gugg, seine Kolumne in voller Länge ist nachzulesen im neuen ocean7 Ausgabe 5/2024.

Michael Guggenberger segelte auch für mirno more um die Welt.

Während des Golden Globe Race durften wir nur Funkgeräte zur Kommunikation verwenden. Weil mir mirno more aber so am Herzen liegt, habe ich um eine Sondererlaubnis bei der Rennleitung angesucht. Ich wollte das Satellitentelefon benutzen, um beim Abschlussfest der Friedensflotte mirno more live auf der Bühne ­anrufen zu können.

Im Herzen nicht allein

Vor dieser Bühne hatte sich die gesamte Flotte versammelt, also fast 1.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ich hatte einen kurzen Plausch mit Andreas Bauer, Vorstandsvorsitzender des Vereins. Als ich am Ende des Gesprächs noch meine herzlichen Glückwünsche aussprach, durfte ich ­hören, wie mir diese Menschen begeistert zuriefen und jubelten. Wieder so ein Moment der ­tiefsten Rührung und der Freudentränen – niemals werde ich diese Begeisterung vergessen…

Michael Guggenbergers Kolumne ist in voller Länge nachzulesen im aktuellen ocean7 Ausgabe 5/2024 – erhältlich als Print-Magazin und als Multimedia-E-Paper im Abo oder als Einzelausgabe unter www.ocean7.at

