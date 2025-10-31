Traumfänger

Hingucker auf der Boot Tulln 2025: Ein nagelneuer Katamaran ab 293.000 Euro – wie kann das sein? Schon nach einer kurzen Präsentation von Alexander Bayr war klar, dass dieser Segelkat genauer unter die Lupe zu nehmen ist. Und genau das ermöglichte uns Bayr Yachting im September. Exklusiv konnten wir den frisch gelieferten Aventura 37 ab dem Flottenstützpunkt in Pirovac über mehrere Tage ausgiebig testen. Gleich vorweg: Ob als Eigner oder als Chartergast – so viel Katamaran für so wenig Geld ist derzeit anderswo auf dem Markt nicht zu haben.



Wenig überraschend da­her, dass die Bestellun­gen dieses Modells bei der Werft in Tunesien durch die Decke gehen. Dabei hatte alles vor 25 Jahren klein angefangen, als Bootsbauer Eric Roger mit sei­ nem Sohn Romain in La Rochelle die Marke gründete, um einfache und leichte Katamarane in Umlauf zu bringen …

Viel Raum und Design

Das soll ein 37-­Fuß­-Kat sein? Wir haben schon viel weniger Platz auf größeren Zweirümpfern gesehen. Allein das Cockpit mit langen Seitenbänken, breiter Heck­bank und dem dezent auf Steuer­bord (und somit abseits aller Lauf­wege) platzierten Tisch vermitteln enormes Raumgefühl. Die Gang­bords sind so breit, dass man steu­erbords noch eine zweite Liege ne­ben die eine, ohnehin im Cockpit vorhandene dazuklicken kann …

Form trifft Moderne

Hat man sich erst einmal mit der in den Garmin­-Plotter inte­grierten Aventura­-Software ver­traut gemacht, will man sie gar nicht mehr missen. Anzeige Die­sel­-, Wasser­- und Grauwassertank in laufend gemessenen Litern,Steuerung jedes einzelnen (Naviga­tions­)Lichts, Bedienung des An­kers inkl. Kettenrechner und vieles mehr auf einen Touch – wer hier am Navi-Tisch oder oben am Steuerstand sitzt, kann seine Hände überall an Bord und unter Deck haben …

An alle(s) gedacht

Bei strahlendem Sonnenschein le­gen wir ab, die beiden 30­-PS-­Diesel (Standard sind 2 x 20 PS) bringen uns geschmeidig mit 6 Knoten Fahrt bei 2.200 ­U/min bis nach Murter. Die hydraulische Steuerung wirkt präzise auf die wohldimensio­ nierten Ruder. Für die Teststrecke haben wir eine Route von Pirovac in den Nationalpark Telašćica gelegt – die Gebühren für diesen haben wir im Voraus per mySea-­App gezahlt und sind dabei schon einmal in den Ge­nuss des Preisvorteils für „Yachten unter 11 m Länge“ gekommen. Im Pašmanski­ Kanal weht uns ein Jugo entgegen …

Der Testbericht in voller Länge ist in der aktuellen ocean7-Ausgabe 6/2025 (November/Dezember) nachzulesen. Erhältlich in ausgewählten Trafiken, im Fachhandel und als Multimedia-E-Paper unter

