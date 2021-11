Best of Boat Award Winners

Die Best of Boat Awards 2021 sind vergeben, mit der Silent 60 und der Frauscher TimeSquare 20 haben sich zwei österreichische Werften je eine der sechs Sieger-Trophäen gesichert.

Best of Boat Award 2021: Gruppenbild mit den Juroren und Preisträgern.

Best for Travel, Best for Future

16 BOB-Juroren aus Europa, Russland und den USA, 250 Bootstests, sechs Gewinner – das ist die Bilanz des Best of Boat Award 2021. Und ocean7 als österreichisches Jury-Mitglied darf mit Stolz verkünden, dass bei der feierlichen Siegerkür am 11. November auf der Boot & Fun Berlin gleich zwei Meisterwerke „made in Austria“ mit je einem der sechs international begehrten Trophäen ausgezeichnet worden sind: Der Solarkatamaran Silent 60 aus Kärnten gewann in der Kategorie „Best for Travel“, Die oberösterreichische Frauscher TimeSquare 20 in der Kategorie „Best for Future“. Wir gratulieren herzlichst!

Alle Gewinner auf einen Blick – ausführlicher Bericht folgt im ocean7 Magazin Ausgabe 1/2022!

Fotos: Werften, Messe Berlin



Best for Future: Frauscher TimeSquare 20





Best for Travel: Silent 60



Best for Beginners: Axopar 22 Spider

Best for Family: Marex 330

Best for Fun: Waterdream 52 California

Best for Fishing: Quicksilver 705 Pilothouse

Best of Boat Awards, 11.11.2021, Boot & Fun Berlin



www.best of boats.com

www.boot-berlin.de

www.silent-yachts.com

www.frauscherboats.com



