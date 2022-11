Boatshow Bernau 2022

Nach einer pandemiebedingten zweijährigen Pause laden HVG – Hanse Vertrieb und Yachten Meltl dieses Jahr vom 25. bis 27. November wieder zur vorweihnachtlichen Hausmesse an den Chiemsee ein.

Die Besucher erwarten im Yachtcentrum am Chiemsee 16 ausgestellte Segelyachten sowie eine Ryck Motoryacht, 28 Aussteller rund um das Thema Ausrüstung, Elektronik, Bekleidung, maritime Adventsüberraschungen und Schmankerl fürs leibliche Wohl. Für Samstag und Sonntag sind interessante Fachvorträge zu den Themen Unterwasserbeschichtung, Trinkwasseraufbereitung, Energiegewinnung und -versorgung, Kork als Decksbelag und Propeller geplant.



Der Ausflug an den Chiemsee am ersten Adventwochenende bietet sich auch an, um nach der Hausmesse den berühmten Christkindlmarkt auf der Fraueninsel zu besuchen.

Ausgestellte Yachten

16 Segelyachten (Hanse, Dehler, Bavaria, Dufour, Bente) und mit der Ryck 280 auch eine Motoryacht. Nähere Infos zum Programm, zu den Ausstellern und zu allen Yachten hier:

www.hanseyachtsvertrieb.de

www.yachten-meltl.de

