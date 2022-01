Business as unusual

Markus Griessler und Klaus Pitter fusionieren ihre beiden Regatta-Aushängeschilder – ab der Saison 2022 heißt es „Business beim Hofbauer Cup“.

Zwei der traditionsreichsten heimischen Adria-Regatten, der Hofbauer Cup und der Business Cup, ziehen ab der Saison 2022 an einem Strang. Mit Markus Griessler und Klaus Pitter haben sich die beiden Masterminds hinter den Events auf die Zusammenlegung verständigt. Sowohl persönlich als auch unternehmerisch ergänzen sich die beiden hervorragend, zum Wohle beider Veranstaltungen.

Das wird sich schon im heurigen Frühsommer zeigen, wenn unter dem Motto „Bühne ja, Zelt nein“ die Leinen von bis zu 30 Yachten gemeinsam losgemacht werden. „Ich möchte eine sportlich hochwertige, aber gleichzeitig gesellschaftlich gehobene Regatta anbieten. Für mich widerspricht sich das nicht. Denn wer sagt, dass es nach ordentlichem Segeln auf dem Wasser nicht auch gepflegtes Essen im Restaurant geben kann, ohne dass man sich an einem Buffet drängt“, so Griessler in einem ersten Statement.

Auch der Österreichische Segelverband unterstützt das neue, aus zwei gereiften Ideen bestehende Projekt: „In der Einheitsklasse der Bavaria Cruiser 41S vergeben wir an das beste rein österreichische Team den Staatsmeistertitel im One-Design Hochseesegeln“, so Christian Bayer, der im Segelverband für den Breitensport verantwortlich zeichnet.

Mit am Start sind neben den Bavaria Cruiser 41S auch noch die Einheitsklasse Bavaria Cruiser 46, die mit Gennaker ausgerüstet ist. Natürlich darf auch eine Wertung nach ORC nicht fehlen, bei der auch andere Charterboote und Eigneryachten willkommen sind.

Damit auf dem Wasser alles mit rechten Dingen zugeht, bleibt auch Gert „Blondl“ Schmidleitner, der Langzeitwettfahrtleiter der beiden Einzelregatten, beim neuen Format erhalten.

Der Plan ist, mit der Regatta in Biograd zu starten und auch meist dorthin zurückzukehren, da doch einige TeilnehmerInnen in Appartements schlafen wollen. Einen Abend lang will Markus Griessler die Stadtmenschen aber auch in die einzigartige Inselwelt entführen: „Žut, Sali oder die Kornaten sind etwas, das man nicht auslassen sollte! Da gibt es einen freien Abend – wem es also in der Nacht zu eng ist auf dem Schiff, der kann auch nach Biograd zurückfahren.“

