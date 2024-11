Clever ausgezeichnet

Großes Siegerfoto. © Metstrade



Mitte November fand in Amsterdam mit der Marine Equipment Trade Show (Mets) die weltweit größte Fachmesse für Schiffsausrüstung statt, auf der auch die begehrten DAME-Awards für besonders innovative Produkte verliehen werden. Insgesamt wurden heuer 114 Produkte eingereicht, aus denen die Jury schließlich Gewinner in acht Kategorien kürte. Folgende drei Innovationen fielen uns besonders auf:



Der Gesamtsieger: TeamO Offshore 150N Hi-Lift Lifejacket & Harness



Der Gesamtsieger kam heuer aus England: TeamO Marine, ein Hersteller von Rettungswesten, ist für seine Backtow-Gurttechnik bekannt, die den Benutzer in eine sicherere, mit dem Gesicht nach oben sitzende Position dreht, was die Überlebenschancen bei Mann-über-Bord-Situationen verbessert. Die Entwicklung zeichnet sich außerdem durch eine gedrehte Blase aus, die den Nacken und den Kopf besser stützt und gleichzeitig die Schultern entlastet, was die Beweglichkeit bei Rettungseinsätzen verbessert.

TeamO

Siegerweste. © TeamO



Yanmar E-Saildrive



Die Plug-and-Play-Plattform von Yanmars nagelneuer E-Saildrive-Reihe hatte es der Amsterdamer Jury besonders angetan. Der Antrieb kann einen Yanmar YM-Motor, einen der beliebtesten Segelbootmotoren, ersetzen, ohne dass Rumpfmodifikationen erforderlich sind – d. h. die Bootshersteller können auf Wunsch der Kunden problemlos eine Elektro-Umrüstung durchführen. Der mit 7, 10 oder 15 kW erhältliche E-Saildrive ist bemerkenswert ausgereift, wird durch das globale Yanmar-Servicenetz unterstützt und verfügt über ein internes Ölkühlsystem mit geschlossenem Kreislauf, was die Installationszeit weiter reduziert. Der E-Motor gewann nicht nur die Antriebs-Kategorie, sondern holte sich auch eine Umwelt-Auszeichnung.

Yanmar E-Saildrive

Siegermotor. ©Yanmar



Raymarine RSW



In der Kategorie „Navigation und Kommunikation“ holte sich Raymarine mit seinem kabelgebundenen, intelligenten Windgeber RSW den Sieg. Der Sensor liefert eine hohe Genauigkeit von Winddaten auf Expertenniveau, ohne dass zusätzliche, teure Prozessoren oder umfangreiche Kalibrierungen und Einstellungen vorgenommen werden müssen. Ein integrierter 3D-Bewegungssensor berücksichtigt Stampf- und Rollbewegungen, während die Raymarine Smart Wind-Technologie die Verdrehung und Biegung des Mastes und den Aufwind gegen die Segel kompensiert.



Raymarine RSW

Siegersensor. © Raymarine

