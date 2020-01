Die Kunst des Segelns

Was ist Ihr Bild vom Segeln oder Motorbootfahren? ­

Schicken Sie uns Ihr Kunstwerk (max. 1 DIN-A4-Blatt) an

Redaktion ocean7

Feschnigstraße 232

9020 Klagenfurt

und gewinnen Sie mit etwas Glück das sig­­nierte Unikat „Blue Sailing Gold“ der Künstlerin Hanna Andorka (ca. 20 x 20 cm, siehe Foto oben). Einsendeschluss: 27. Jänner 2020, der Gewinner wird per ­E-Mail verständigt (Angabe Name, Adresse, E-Mail aus organisatorischen Gründen verpflichtend).

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7-Newsletter (jederzeit kündbar) per E-Mail zu erhalten. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Keine Bar­ablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.