Frauscher lässt testen

Der Sommer kommt, die Ferien beginnen – alle wollen aufs Wasser. Wer dies stilgerecht und motorisiert einmal versuchen will, der sollte Freitag und Samstag in Velden bei Boote Schmalzl vorbeikommen.

Am 08. und 09. Julii finden die „Frauscher Testtage 2022“ am Wörthersee statt, Pünktlich zu Sommerbeginn treffen sich alle Freunde des gepflegten Motorbootfahrens in der Marina Schmalzl in Velden am Wörthersee. Dort stehen das neue 650 Alassio und das TimeSquare 20 für Testfahrten zur Verfügung. Um eine kurze, informelle Anmeldung unter office@boote-schmalzl.at wird gebeten. Die Testzeiten sind:

Freitag, 08.07.2022 von 16- 19 Uhr

Samstag, 09.07.2022 von 10- 16 Uhr.

Das 650 Alassio geht in seine zweite Generation – auszuprobieren Freitag und Samstag in Velden am Wörthersee in der Marina Schmalzl.





