Komprimiert auf fünf Tage, erweitert um eine neue Halle, kombiniert mit der Tauch- und Reisemesse InterDive: Die traditionsreiche Wassersportmesse in Friedrichshafen bringt in ihrer 63. Auflage viel frischen Wind sowie jede Menge Action an und auf den Bodensee.

Viel Engagement wird natürlich belohnt, so konnten namhafte Aussteller aus dem Segel- und Motorboot-Bereich wie z. B. Hanse und Beneteau wieder ins Boot geholt werden. Die Messebesucher erwartet in diesem Jahr aber noch viel mehr: „Es wird eine neue Halle rund ums Thema Zugfahrzeuge und Caravaning geben, die Bereiche Charter und Tourismus werden gestärkt und der Hafen wird umfangreicher bespielt“, so Projektleiter Felix Klarmann. Ein neues Ticketkonzept eröffnet den Gästen zudem auch den Zugang zur parallel stattfindenden Tauch- und Reisemesse InterDive.

In acht Hallen, auf dem Freigelände und dem Messe-See sowie im Interboot-Hafen dreht sich wie gewohnt alles um die Trends und Neuheiten der Wassersportbranche: Testfahrten mit Yachten sowie großen und kleinen Wassersportfahrzeugen, Hafenmanöver- und Trailertraining, „Skimboarding“

als neuer Trend, Vorträge wie z. B. ein Search-and-Rescue-Seminar u. v. m. stehen auf dem Programm.

Eintauchen

Die InterDive öffnet einen Tag nach der Interboot ihre Pforten und ist eine der führenden Messen für Tauchen, Schnorcheln und Tauchreisen. Mit einem ­Ticket für beide Events lohnt sich der Besuch der Interboot heuer also doppelt.

Interboot 2024

25. bis 29. September 2024, Messe Friedrichshafen. Geöffnet Montag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr (Interboard in Halle 5 bis 19 Uhr). Die InterDive beginnt am 26. September. Das gemeinsame Tagesticket kostet online 14 Euro und an den Kassen 18 Euro.

www.interboot.de



Foto: Felix Kästle

