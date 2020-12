Kap Hoorn getestet!

Das „Handbuch Sturmtaktik“ von Larry (der leider letzten August verstorben ist) und Lin Pardey ist jetzt erstmals auf Deutsch erschienen. Das Buch der beiden US-Ausnahmesegler ist seit bald drei Jahrzehnten aus dem Kanon der unverzichtbaren Segelhandbücher nicht mehr wegzudenken. Das Seglerpaar baute seine Boote selbst und segelte ohne GPS und Motor, u. a. auch mehrmals um Kap Hoorn. Bewusst segelten die beiden bei 40, 50 Knoten Wind hinaus, um jahrzehntelang der Frage nachzugehen, was die geeignetste Taktik ist, um Stürme auf See auch auf kleineren Schiffen erfolgreich zu überstehen.

Das Ergebnis ist äußerst spannend zu lesen und sowohl abenteuerlich als auch lehrreich in den Erfahrungsberichten über falsche und richtige Entscheidungen. Checklisten helfen Skipper und Crew, ihre Segelyacht für eine ­sichere Reise auszurüsten und ­bereiten sie auf einen nahenden Sturm vor.

Lin und Larry ­Pardey: Handbuch Sturmtaktik. Verlag millemari., 300 Seiten, erhältlich als Taschenbuch (€ 29,95), E-Book (€ 19,99) und spezielle ­Geschenk­ausgabe (€ 39,95).

www.millemari.de

ocean7 verlost drei Exemplare des Handbuchs „Sturm­taktik“! Einfach eine ­E-Mail mit Betreff-Zeile „Sturmtaktik“ an gewinnen@ocean7.at senden und mit etwas Glück gewinnen! Einsendeschluss: 1. Februar 2021. Die Gewinner werden per ­E-Mail verständigt.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7-Newsletter (jederzeit kündbar) per E-Mail zu erhalten. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Keine Bar­ablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Diesen Artikel teilen