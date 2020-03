Der Sport muss mithelfen!

KEINE TRAININGS, KEINE VERANSTALTUNGEN!



Liebe Segler!

Sportminister und Vize-Kanzler Werner Kogler hat es in seiner heutigen Rede klar gemacht! Es müssen alle mithelfen – und da ist der Sport keine Ausnahme – ganz im Gegenteil – wir haben einfache Möglichkeiten die sozialen Zusammenkünfte drastisch zu minimieren und so die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen!

Der Segel-Verband wird nicht tolerieren, wenn Einzelne den Segelsport durch unpassene Aktivitäten in Verruf bringt.



Sein Sie ein gutes Vorbild – es kommen noch wundervolle Segeltage und Trainingsgelegenheiten!



Wir sitzen alle im selben Boot!



Bundesleistungszentrum für Segeln & Surfen geschlossen

Der Zugang wurde kompett geschlossen! Daher sind aktuell auch keine Material-Abholungen etc. möglich!

Erreichbarkeit des OeSV Service-Office

Das Team des Segel-Verbandes wird bis auf weiteres Arbeiten im Home-Office-Betrieb durchführen. Die MitarbeiterInnen des OeSV Service Office stehen Ihnen weiterhin telefonisch von Montag bis Freitag 09.00 bis 12:30 und 13:30 bis 16.00 Uhr zur Verfügung.



+43 (0) 2167 / 40 243-0 · office@segelverband.at



Spezielle Fragen in Zusammenhang mit dem Corona-Virsus werden ab Montag rund um die Uhr unter +43 2167 / 40 243-621 entgegengenommen.

Vielen Dank für die Unterstützung der getroffenen Maßnahmen,



Mag. Herbert Houf

Präsident des Österreichischen Segel-Verbandes