Die große Show der Multihulls

Auf der International Multihull Show in La Grande Motte, heuer vom 23. bis 27. April, werden lt. Aussteller mehr Yachten als je zuvor auf dem Wasser zu sehen sein, darunter 11 Weltpremieren.

Die Bühne in Frankreich.

Neu ist die Powercat-Marina, in der ca. 20 Mehrrümpfer ohne Segel präsentiert werden. Rund 60 Multihulls werden im Bereich der Segelyachten erwartet – mehr Infos zu allen ausgestellten Multihulls hier!

Excess 13 Katamaran Neel 43 Duo Trimaran

Österreich vor Ort

Für eine professionelle Beratung werden auch einige Österreich-Importeure namhafter Werften vor Ort sein. Familie Grassl von Trend Travel & Yachting mit Sitz in Tirol lädt z.B. zur Weltpremiere des neuen Excess 13 Katamarans ein: „Wie alle Excess Kats bietet auch diese Yacht sehr guten Wohnkomfort und ausgezeichnete Segeleigenschaften so wurden soeben auf der Überstellung des Excess 13 zur Messe nach La Grande Motte 15 Knoten erreicht.“ Trend Travel & Yachting ist aber auch Händler für Neel-Trimarane, die für ein Maximum an Raum und Segelperformance auf See stehen. Mit der Neel 52, 43 und der neuen 43 DUO (2 statt 3 Kabinen) werden gleich drei Tri-Modelle auf der Show zu entdecken sein.

Master Yachting mit Sitz in Wien wird in der Powercat-Marina die Dracan 42 präsentieren. Als vielfach ausgezeichneter Lagoon-Händler freut man sich auch schon auf die Vorstellung der Segelkatamarane Lagoon 60, 55, 43 und ganz besonders auf die Lagoon 38, die Weltpremiere feiern wird.

Dracan 42 Powercat Lagoon 38

Weites Portfolio

Als Global Player bringt Sunsail / The Moorings fast sein ganzes Portfolio an Segel- und Motorkatamaranen aufs Wasser. Das Highlight unter den zwei (von drei) Motor- und drei Sailing-Modellen wird der neue Leopard 46 Segel-Kat sein, der in La Grande Motte seine Europa-Premiere feiert.

23.–27. April 2025

International Multihull Show

La Grande Motte, Frankreich

www.multicoque-online.com

Leopard 46, optional erhältlich mit E-Antrieb.

Fotos: Messeleitung, Hersteller

