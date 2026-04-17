22.–26. April: Multihulls im Mittelpunkt

Die International Multihull Show in La Grande Motte als bedeutendste In-Water-Show für Mehrrümpfer in Europa wird 2026 mit vielen Neuheiten aufwarten können.

Mehr Show

So befindet sich der Eingang zur Messe nun auf der Stadtseite, auf Höhe der Hafenmeisterei. Die mobile Brücke ist fester Bestandteil der Veranstaltung, die Besucher können sich somit problemlos zwischen dem Messedorf und den verschiedenen Yachthäfen bewegen – dem historischen Yachthafen, dem Yachthafen am Quai des Douanes (ehemals Marina Powercat) und dem neuen Yachthafen gegenüber der Hafenmeisterei.

Erstmals werden unter den vorgestellten Weltpremieren auch mehr Motor- als Segel-Mehrrümpfer zu sehen sein, darunter auch die italienische Whisper 50 – ein elektrischer Premium-Powercat mit Solarantrieb.

Lagoon Sixty 7 Excess 13 Aventura 45

Mehr Österreich-Bezug

Viele ausgestellte Multihulls sind Modelle namhafter Werften, die auch in Österreich vertrieben werden – für detaillierte Auskünfte stehen die jeweiligen Händler gerne zur Verfügung.

So präsentiert Lagoon Catamarans die Modelle 38, 43, 51, 55, 60 sowie die über 20 m lange Lagoon SIXTY 7. Beratung und Besichtigungstermine bietet Master Yachting hier.

Die für ihre sportlichen Segelkatamarane bekannte Werft Excess Catamarans zeigt die Modelle 11, 13 und 14 – ein ausführlichen Testbericht des Excess 13 finden Sie übrigens auch in der kommenden ocean7-Ausgabe Nr. 3/2026, die am 29. April erscheint. Terminvereinbarungen für die Messe bei Trend Travel & Yachting hier.

Auch Aventura Yachts kommt mit mehreren Kats der Modelle 37, 38 (Motor) und 45 nach La Grande Motte. Bei dieser Gelegenheit wird die Werft wohl erstmals auch den Launch des Segelkats Aventura 43 (als Modell der Mitte zwischen der 37er und der 45er) verkünden. Händler für Aventura in Österreich ist Bayr Yachting.

Mit den Jeannau-Power-Cats TH33 und TH 38 werden auch zwei Modelle zu sehen sein, die von der US-amerikanischen Marke Four Winns entwickelt worden sind. Händler in Österreich ist Boote Mayer.

Spannend auch der hochseetaugliche Segelkatamaran Outremer 48 (Weltpremiere) und mit der Neel 52 das Flaggschiff unter Segeln der Trimaran-Werft sowie den Luxus-Powercat Prestige M7, den wir ebenfalls im Test in in der kommenden ocean7-Ausgabe Nr. 3/2026 vorstellen werden. Alle ausgestellten Modelle im Überblick hier.



Prestige M7. Händler: Amadeus-Yachting. Foto: Oakstudio.it, Romero Jean Francois.

22.–26. April: International Multihull Show 2026

Frankreich, La Grande Motte. Anreise: Flughafen Montpellier oder Flughafen Marseille; nach Marseille gibt es ab München Direktflüge mit Lufthansa.

www.multicoque-online.com

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