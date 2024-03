Kirsten Neuschäfer live in Wien!

Save the date: Die Gewinnerin des Golden Globe Race 2022/23 kommt am 28. April auf Einladung von ocean7 exklusiv nach Wien! Im Rahmen eines Vortragsabends wird sie – unter der Moderation von Segler-Legende Bobby Schenk – ihr großes Abenteuer auf See in ganz persönlichen Worten und Bildern präsentieren. Kommen Sie mit an Bord und lassen Sie sich von der ersten Frau, die eine Einhand-Regatta rund um die Welt gewonnen hat, inspirieren!



Kirsten Neuschäfer auf ihrem Siegerschiff Minnehaha, eine Cape George 36. Foto: GGR2022 / Paco Hispán Miranda.

Sie kam, um zu siegen

15 Skipper und eine Skipperin gingen am 4. September 2022 in Les Sables-d’Olonne an der französischen Atlantikküste an den Start, um in Gedenken an das legendäre Sunday Times Golden Globe Race von 1968/69 ohne moderne Hilfsmittel (wie Radar, AIS, GPS) einhand und nonstop um die Welt zu segeln. Gewonnen hat am 27. April 2023 (nach 233 Tagen und rund 30.000 Seemeilen auf See) die eine Frau unter den 16 Teilnehmern: Kirsten Neuschäfer!

Das war von Anfang auch das gesteckte Ziel der sehr gut deutsch sprechenden Skipperin, wie uns der österreichische Teilnehmer und sensationell drittplatzierte Michael Guggenberger, der während der Regatta regelmäßig Funkkontakt zu ihr hielt, verraten hat. „Beim Kennenlernen sagte ich ihr, dass Dabeisein alles für mich sei – worauf sie mir ,Ich bin gekommen, um zu siegen‘ antwortete.“, so YCA-Mitglied Guggenberger, dem kürzlich auch die Ehrenmitgliedschaft des Yacht Club Austria verliehen wurde.

Foto: GGR2022 / Rob Havill Foto: GGR2022 / Etienne Messikommer Foto: GGR2022 / Tim Bishop



Sie kommt, um zu erzählen

Trotz der vielen Ehrungen und Auszeichnungen, die Kirsten Neuschäfer mittlerweile erhalten hat (soeben erst in New York die Blue Water Medal des Cruising Club of America), ist die naturverbundene Meeresbiologin am Boden geblieben. „Eine faszinierende Skipperin und ein bezaubernder Mensch“, weiß Blauwasser-Ikone Bobby Schenk zu berichten.

Die ocean7-Redaktion berichtete regelmäßig während des Golden Globe Race und freut sich nun, die Siegerin als erstes Yachtmagazin im deutschsprachigen Raum auf die Bühne bitten zu dürfen. Unter der Moderation von Bobby Schenk werden unsere Gäste die einmalige Gelegenheit haben, mit Kirsten Neuschäfer an Bord ihrer Minnehaha das Golden Globe Race 2022/23 hautnah zu erfahren.

ocean7 präsentiert: Kirsten Neuschäfer in Wien!

Wann? Sonntag, 28. April, 18 bis 20 Uhr

Wo? VHS-Veranstaltungszentrum Heiligenstadt, Heiligenstädter Straße 155, 1190 Wien

Tickets? Sind nur im Vorverkauf erhältlich, die Teilnehmerzahl ist auf 220 Gäste limitiert!

