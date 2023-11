Vom Segeln zum Singen

Unsere Leser kennen Alexandra Schöler-Haring als seefeste Weltumseglerin, die in ihrer Kolumne OceanWoman sehr pointiert über das Leben auf einem Katamaran schreibt.

Was vielleicht nicht so bekannt ist: Alexandra ist nicht nur Seglerin, sondern auch ausgebildete Schauspielerin und Sängerin. Mit ihrem Gatten (und Skipper des Katamarans Risho Maru, mit dem die beiden samt Sohn Finn die Welt umsegelten) Peter Schöler an der Gitarre und dem Keyboarder Florian Paul-Ebner bildet sie das Trio „Pension Schöler“, dessen Lieder zwischen Jazz, Pop und Chanson zu Hause sind.

Zuhören kann man den drei z. B. auf Soundcloud oder aber live! Der nächste Termin steht schon fest: Am 17. November treten „Pension Schöler“ ab 19.30 Uhr im Café Korb (Brandstätte 9) in 1010 Wien auf. Inspirierende Musik von coolen Weltumseglern!

