Liebe ocean7-Redaktion,

danke schön, habe gerade noch vor dem Osterfest den Bildband Nautical Works erhalten, den ich im Rahmen des ocean7-Gewinnspiels gewonnen habe. Faszinierend, mit welchen Mitteln im 16. Jh. schon so präzise navigiert werden konnte!

Meine Partnerin (FB2) und ich (FB3) sind seit vielen Jahren begeisterte ocean7-Leser, haben selbst einen Laser Vago am Neusiedlersee und pilgern als Charterskipper alljährlich an die kroatische Adria. Ich wünsche euch frohe Ostern und freue mich schon sehr auf die nächste ocean7-Ausgabe!