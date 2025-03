ocean7 auf der Boot Tulln 2025 – unsere Highlights, unsere Sieger!

Nach vier Tagen mit vollem Programm (6.–9. März 2025) wurden soeben um 18 Uhr die Tore der Austrian BoatShow – Boot Tulln wieder geschlossen. Das ocean7-Team in Halle 5/537 durfte sich über einen großen Anklang seines diesjährigen Messeprogramms freuen. Der intensive und ebenso freundschaftliche wie richtungsweisende Austausch zwischen den LeserInnen, PartnerInnen und der Redaktion war der schönste Beleg dafür, dass der Kurs stimmt.

Segelblogger Markus Silbergasser vor Publikum auf dem ocean7-Messestand.

Volles Programm

Die Multimedia-Reviervorträge auf dem ocean7-Messestand waren bestens besucht: Segelblogger und ocean7-Autor Markus Silbergasser führte die Gäste unter dem Titel “Best of Ligurien & Korsika” von Porto Venere über das monegassische Port Hercule bis an die majestätische Westküste Korsikas. Die schönsten Seiten der Antillen präsentierte Laura Leucht, Skipperin und Karibik-Expertin der online-Charteragentur GlobeSailor. Last but not least hatten die Besucher die Möglichkeit, sich von Rechtsanwalt und ocean7-Kolumnist Michael Sedlacek persönlich in Sachen Schiffsrecht (Kauf, Registrierung, Versicherung etc.) kostenlos und unverbindlich beraten zu lassen.

Michael Silbergasser, Unter Segeln. Laura Leucht, GlobeSailor. Michael Sedlacek, Rechtsanwalt.

Zu Besuch bei ocean7

Das ocean7-Team durfte auch zahlreiche Gäste aus der Wassersport-Szene auf seinem Messestand Willkommen heißen. Neuigkeiten wurden ausgetauscht und aktuelle Themen besprochen, über die wir in den nächsten Ausgaben redaktionell berichten werden. Natürlich wieder mit besonderem Fokus auf Umwelt, Nachhaltigkeit, soziales Engagement und Meer (alle Abo-Möglichkeiten hier).

Michaela Brunner, Messe Tulln Gottfried Rieser, YCA Seenomaden Doris und Wolfgang Harald Melwisch, MSVÖ Manos Yachting, Lefkas Florian Helmberger, Frauscher Linda u. Julian Kircher, In2theBlue Günter Paschwöll, Purest Sail Gin Daniel Kirchmeier (Mitte), YCA Kärnten Heidi u. Mike Hecker, YCA Steiermark Sebsatian Kummer, Blogger u. Buchautor Albert Grassl, Trend Travel & Yachting Axel Düllberg, mySea Andreas u. Lucia, mirno more Fortunatto Moratto, Marina Sant’Andrea Doris u. Olaf, meerflair Branimir Toncinic, Kroatien Tourismus Margit u. Helmut Pleischl, OSYC Bernhard R. Fischer, ocean7-Autor Ferenc Janka, BFL/Nordkapp Martin Mai, Aquacon Ulli u. Christoph Potmesil, ocean7-Autoren Martin Kohlmaier, KYC Team-Meeting YCA-ocean7

Auf der Siegerstraße

Wie schon im vergangenen Jahr, so erfreuten sich auch heuer wieder die ocean7-Brieflose, die es auf dem Messestand zu ziehen gab, größter Beliebtheit: Neben vielen Sachpreisen war ein Yachtcharter-Gutschein im Wert von 500 Euro von Yachtcharter Müller zu gewinnen. Dieses große Los zog ein Skipper aus dem 16. Wiener Bezirk – wir gratulieren herzlichst!

Thomas Hickersberger von Yachtcharter Müller bei der Übergabe des Hauptgewinns an den Sieger aus 1160 Wien, der anonym bleiben wollte.

Noch mehr Gewinner

Neben dem Hauptpreis von Yachtcharter Müller gab es noch viele weitere Sachpreise per Brieflos auf dem ocean7-Messestand zu gewinnen! Wir danken unseren Sponsoring-Partnern…

Pitter Yachtcharter Yachtcharter Müller Aichfeld Yachting Marina Punat Torqeedo E-Bootsmotoren Paltmesthofer Nautic Pantaenius Yachtversicherungen Marinepool Segelbekleidung Maritimo Boots- und Yachtenzubehör ACI Marinas Doma Elektrotechnik Verlag millemari.

Fotos: Harri Skrach

Austrian BoatShow 2026

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Tulln bei der 53. Auflage

der Austrian BoatShow (26.2.–1.3. 2025)!

Diesen Artikel teilen