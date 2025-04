Sail Sunbeam GT am Attersee!

Familie Schöchl und Team laden zur offiziellen Präsentation der neuen Sunbeam 29.1 GT an den Attersee. Am 25. und 26. April wird die „Grand Tourismo“ in Seewalchen nicht nur zu sehen, sondern auch zu segeln sein.



GT ist Trumpf

Als die Sunbeam 29.1 auf der boot 2024 in Düsseldorf (und dann im März auf der Boot Tulln) als Weekender ihre Premiere feierte, wusste Geschäftsführer und Mastermind Andreas Schöchl bereits, dass dieses Meisterwerk in punkto Design (aus dem Hause Kiska in Salzburg) und Technik (aus der hauseigenen Werft am Mattsee) auch eine durch und durch sportliche Schwester haben muss, um ihrer werfteigenen DNA als Racer vollauf gerecht zu werden.

Um die sportliche Performance zu unterstreichen, wurde in der Werft noch viel am Handling und Gewicht optimiert mit dem Ergebnis, dass die Sunbeam 29.1 jetzt nach nur einem Jahr Entwicklungsarbeit auch als GT-Modell auf dem Wasser glänzt. Die beeindruckende Grand Tourismo hat dabei nicht nur viel Gewicht verloren, sondern u. a. auch einen festen Performance-T-Kiel (Tiefgang 175 cm) und statt der Doppelruderanlage ein einzelnes tiefes Racing-Ruder bekommen. Die Variante mit Doppelsteuerstand und/oder Karbonmast wird optional angeboten, mehr Infos hier.



Sunbeam 22.1 Sunbeam 29.1

Am besten testen!

Am 25. und 26. April wird die Sunbeam 29.1 GT im Rahmen der „Testsegeltage am Attersee“ erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und wird für Gäste mit Voranmeldung auch für Probefahrten zur Verfügung stehen. Probegesegelt können an beiden Tagen zudem auch die Sunbeam 29.1 als Weekender (mit Doppelruder und hydraulischem Schwenkkiel) sowie mit der Sunbeam 22.1 das kleinste Modell der Werft (mit aufholbarem Ruder und schwenkbaren Ballastschwert). Um Anmeldung wird gebeten!



Testsegeltage am Attersee

Freitag, 25. April, 10–16 Uhr

Samstag, 26. April, 10–16 Uhr

Segelclub Kammersee, Inselweg 13, 4863 Seewalchen am Attersee

Infos/Terminanfrage hier

www.sunbeam-yachts.com

www.sck.at



Video und Fotos: Sunbeam Yachts

Diesen Artikel teilen