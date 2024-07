Sonne tanken

Nicht nur in Österreich, sondern auch in Schweden gibt es ein Sunbeam, das allerdings keine Segelyachten, sondern Solarpaneele und Lithium-Batterien herstellt. Wer z. B. vor Anker in der Bucht autark ein wenig Sonne auch für Strom tanken will, für den könnten die faltbaren Sunbeam-Solarpaneele in Laptopgröße interessant sein. Hergestellt wird die Fold-Serie, die 12V-Batterien lädt, mit einem stabilen Glasfaser-Sandwich-Verbundstoff, was das Gewicht niedrig hält und für Wasserfestigkeit sorgt. Erhältlich von 21 bis 124,5 W Leistung.

www.sunbeamsystem.com

Diesen Artikel teilen