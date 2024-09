Edler Ritter

Mit skandinavischem Design fährt man ja grundsätzlich ganz gut. Die Werft Nord­kapp hat sich aber auch nor­dische Attribute wie Qualität, Verlässlichkeit und Funktionalität mit ins Boot geholt. Wir durften das auf der Nordkapp Noblesse 830 in Györ erfahren – der ausführliche Bericht ist nachzulesen im neuen ocean7 Ausgabe 5/2024…

Die Nordkapp Noblesse 830 im Test auf der Raab in Györ.

Im Jänner 2024 feierte die Nordkapp Noblesse 830 auf der boot Düsseldorf Weltpremiere, und fand im März auch ihren Weg zur Boot Tulln an die Donau. Genau dort in Halle 3 lernten wir den Österreich-Importeur Ferenc Janka kennen, der uns umgehend zu einer Probefahrt nach Györ einlud…

Das skandinavische „S“

Jetzt aber ran ans Steuerrad, das ­allein schon dank seiner Haptik Glückshormone freisetzt. Nicht ganz von der Leine können wir die 350 PS des 10-Zylinders ­lassen – da und dort erinnert Treibholz an die Unwetter des frühen Jahres. Ein kurzes und sauberes Teilstück nutzen wir auf dem Rückweg dann doch – und beschleunigen von Null auf 76 km/h in 18,8 Sekunden…

Einen Stier kann man reizen, eine Nordkapp aber nicht. So werden alle neckischen Bemühungen, das Boot auch nur ein bisschen aus der Bahn zu werfen, schon im Ansatz abgefangen wie von einem Schutzschild. Kein Wunder, ist doch die Noblesse 830 mit ihrem mehrstufigen V-Rumpf, ihrem hohen Freibord und den gezogenen Fensterfronten eines der Meisterwerke der norwegischen Werft – und bekanntlich steht das große skandinavische „S“ für Sicherheit…

Der Fahrbericht ist in voller Länge nachzulesen im aktuellen ocean7 Ausgabe 5/2024 – erhältlich als Print-Magazin im Fachhandel und als Multimedia-E-Paper im Abo oder als Einzelausgabe unter www.ocean7.at

www.bfl-boats.com



Fotos: Eszter Kondor



Diesen Artikel teilen