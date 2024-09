Unter Segeln in Kärnten – ocean7-Event-Tipp

Am 21. November führt ocean7-Autor und Segelblogger Markus Silbergasser (www.untersegeln.eu) seine Besucher wieder zu den schönsten Plätzen des zentralen Mittelmeeres. Der an Bildern und Revierinfos reiche Vortrag beginnt um 19 Uhr im Schloss Krastowitz in Klagenfurt.

Wo findet man im Mittelmeer noch ruhige Badebuchten oder idyllische und verträumte Küstenorte? Markus nimmt euch mit auf eine interessante virtuelle Entdeckungsreise mit wunderschönen Impressionen und Drohnenaufnahmen der ursprünglichsten Plätze des zentralen Mittelmeeres. Die mit Leidenschaft und Überzeugung übermittelten Buchtentipps und Besonderheiten sowie die Fülle an relevanten Informationen für jede Insel garantieren Inspiration für eure nächsten Törns.

Lasst euch begeistern von atemberaubenden Küstenlandschaften, der einzigartigen Bergwelt sowie authentischer Kultur und Kulinarik, einfühlsam festgehalten und zu einem abwechslungsreichen Multimedia-Segelvortrag aufbereitet.

UNTER SEGELN zu den schönsten Plätzen des zentralen Mittelmeers

Wann: Freitag, 21. November 2024 um 19 Uhr

Wo: Schloss Krastowitz, Gottscheerstraße 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Ticketpreise: Vorverkauf: € 15,–; Abendkassa (auch reservierte Karten): € 17,–



Platzreservierungen: flaschenpost@untersegeln.eu

Begrenzte Teilnehmerzahl – bei Interesse unbedingt Plätze reservieren!

Weitere Details zum Vortrag inklusive vieler Bild-Impressionen zum Einstimmen auf den Multimedia-Segelvortrag hier.

Weitere Termine und Vorträge hier.



Markus Silbergasser ist ocean7-Autor, Blogger, Reisefotograf und Fahrtensegler mit mehr als 45.000 sm im Kielwasser. Mitfahrmöglichkeiten im Mittelmeer und weitere Törnberichte in seinem Segelblog unter www.untersegeln.eu

Fotos: Markus Silbergasser

