Vorwärts zu Ryck

HanseYachts hat seine Motor­boot­palette um eine dritte, komplett neue Marke erweitert. Das erste Boot, die Ryck 280, gibt einen Vor­­ge­­schmack auf die frisch geschaffene Linie: Sportliche Weekender mit offenem Deck, die sehr variabel zu konfigu­rieren sind. ocean7 machte

sich bei den ersten Testfahrten an der Cote d’Azur mit dem neuen Angebot vertraut.

In den vergangenen Jahren hat die HanseYachts AG ihr Portfolio um zwei Motorbootmarken erweitert: Fjord im Jahr 2005 und Sealine im Jahr 2017. Beide Marken waren allerdings schon weltweit bekannt und bewährt, HanseYachts musste sie nur wieder profitabel machen.

Ryck ist eine ganz andere Geschichte. Ryck ist eine komplett neue Marke, die die Werft von Grund auf aufbauen und vermarkten muss. Natürlich haben unsere deutschen Nachbarn dank eines umfang­reichen Händlernetzes und der langjährigen Zusammenarbeit mit namhaften Bootsdesignern und Marketing-Spezialisten gute Voraussetzungen, allzu leicht wird es trotzdem nicht. Vor allem, weil die Konkurrenz in dem Segment, in dem Ryck debütiert, sehr stark ist!

Made in Germany?

Der Name der Marke leitet sich vom Namen des Flusses ab, der durch Greifswald fließt, die Stadt, in der sich der Hauptsitz der ­HanseYachts befindet. Die Werft liegt am Nordufer des Ryck, der den Produktionsstandort mit der Ostsee verbindet. Doch obwohl als „Made in Germany“ bezeichnet, steht die Ryck 280, das 9,5 Meter lange Debüt der neuen Marke, mehr für den multinationalen ­Zugang, der auch die alte Hansestadt Greifswald auszeichnet.

Das Grundkonzept für das neue Boot – offenes Deck, Außenborder-Antrieb, mittiger Steuerstand, recht große Kabine unter Deck – stammt aus Greifswald, federführend am Zeichenbrett war aber der britische Designer Bill Dixon.

Der in Italien geborene Produktmanager Andrea Zambonini ist für den Erfolg des gesamten Projekts verantwortlich, und die Yacht selbst wird in der Werft der Gruppe in Polen gebaut.

Ryck 280 – familienfreundlicher Weekender, wassersporttauglicher Flitzer oder komfortables Fischerboot.

Was die Basisversion bietet, wie vielfältig man diese aufwerten kann und wie sich die Ryck 280 fährt, ist in der aktuellen ocean7-Ausgabe 6/2021 nachzulesen – Print-Ausgabe erhältlich im Abo, im ausgesuchten Einzelhandel und auf Bestellung in jeder Trafik. Und für alle unterwegs gibt’s das E-Paper für alle Geräte.

Fotos: Arek Rejs, Werft

