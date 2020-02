Zu gewinnen: Einwöchiger Skippertörn in Griechenland!

ocean7 und GlobeSailor verlosen einen einwöchigen Kabinencharter auf einer Lagoon 450 im Saronischen Golf im Wert von € 2.790,–. Termin ist der 16. bis 23. Mai 2020. Inkludiert sind die Unterkunft in der Doppelkabine, Crew-Service (Skipper und Hostess/Koch), Halbpension, Bettwäsche, Handtücher und Versicherung. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis zum 23. Februar 2020 möglich. Über den Gewinner/die Gewinnerin wird am 28. Februar per Los entschieden.

Hier geht’s zum Gewinnspiel!