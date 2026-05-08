12. Mai: Seminar „Traumbuchten Kroatien“, mit Exkurs SSVO!

Gemeinsam mit Thomas Käsbohrer vom millemari.-Verlag veranstalten wir einen Live-Vortrag mit Blick auf die schönsten Buchten Kroatiens – mit authentischen Konoba-Tipps. Erörtert werden auch die Neuerungen zu den Ankervorschriften in Kroatien (SSVO 2026). Teilnahme am Online-Seminar mit ocean7-Code um nur 15 statt 25 Euro!

Der Autor und Historiker Thomas Käsbohrer segelte monatelang entlang der Küsten und Inseln Kroa­tiens. Ob Ankern, Hafenmanöver, Sturmtaktik oder Wetterkunde – in den Online-Seminaren von ­millemari. vermittelt er Praxis für anspruchsvolle Segelsituationen und hält regelmäßig Vorträge zu den verschiedensten Revieren, speziell in Kroatien.



Secret Places, SSVO

„Die Traumbuchten Kroatiens sind Orte, die uns wegen ihrer natürlichen Schönheit, ihrer Wildheit, ihrer Strände faszinieren. Für mich und meine Levje sind sie Orte, an denen ich Unterschlupf für die Nacht suchte, um dann tagelang zu bleiben.“, so Thomas Käsbohrer. Und genau diese Traumbuchten in Kroatien stellt uns der Revier-­Experte im Rahmen des Online-­Seminars unter dem ­Motto „Secret Places – Inseln und Buchten, in denen du einmal im ­Leben geankert haben solltest“ vor. Geboten werden aktuelles Insiderwissen zu Traumrouten ab Pula, Biograd, Murter, Trogir oder Split.

Mit wertvollen Törninfos rund um Ankern, Bojen und Marinas sowie Tipps für die besten Konoben. Ebenfalls Thema: die Neuerungen zu den Ankervorschriften in Kroatien (SSVO 2026). ocean7-Leser erhalten 20 % Rabatt auf den regulären Preis, zudem werden 3x 2 Buchtenfinder Kroatien Nord und Süd von Thomas Käsbohrer (siehe unten) verlost!



Live-Vortrag „Traumbuchten Kroatien“

Termin: 12. Mai, 19.30 Uhr, Dauer ca. 1,5 Stunden.

Referent: Buchautor, Skipper und Revier-Experte Thomas Käsbohrer.

Teilnahmegebühr: € 25,–, für ocean7-Leser wird ein ­Rabatt in der Höhe von € 10,– gewährt! Einfach im Waren­korb den Code unten eingeben, der Rabatt wird automatisch abgezogen. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Rabatt-Code: #ocean7-mm26

Mehr Infos/Anmeldung hier!

Wegweisend: Buchtenfinder Kroatien Süd und Kroatien Nord

Revierführer. Thomas Käsbohrer stellt in seinen Buchtenfindern Kroatiens schönste Buchten, Bojen und Anlegestege vor. Hochaufgelöste Satellitenbilder bieten einen Überblick nach Ankermöglichkeit, Bojenzahl und Sicherheit bei Starkwind wie Bora und Jugo. Jede Doppelseite zeigt einen Überblick über die erreichbaren Ziele innerhalb eines Törntages und geben Auskunft über sichere Ankerbuchten (Ankergrund, Schwell, Windschutz), über Preise in Marinas/Stadtkais/Bojenfeldern und auch darüber, welche Ankerbucht mit einer besuchenswerten Konoba aufwarten kann.

Das bieten die Ausgaben 2026. Buchtenfinder Nord: 831 Buchten, 473 Ankerbuchten, 82 Inseln, 104 Bojenfelder, 154 Marinas & Stadtkais,

22 Res­taurantstege und die 109 empfehlenswertesten Insel- & Küsten-Konobas. Buchtenfinder Süd: 705 Buchten, 350 Ankerbuchten, 121 Bojenfelder, 101 Marinas & Stadtkais, 54 Restaurantstege und die 89 empfehlenswertesten Insel- & Bucht-Konobas.

Erhältlich um je € 20,– unter www.millemari.de



Gewinnspiel

Im Zuge des Seminars „Traumbuchten in Kroatien“ am 12. Mai in Kooperation mit Thomas Käsbohrer und dem millemari.-Verlag (siehe oben) verlosen wir 3x 2 Exemplare der Buchtenfinder Kroatien Nord und Süd automatisch unter allen Seminar-Teilnehmern!

Die Gewinner werden am 13. Mai per E-Mail verständigt, ihre ­Daten werden nicht an Dritte weiter­gegeben. ­Keine Bar­ablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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