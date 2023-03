Boot Tulln 2023 – ein voller Erfolg!

Mehr als 44.000 Besucher zählte die Austrian Boat Show – Boot Tulln von 2. bis 5. März 2023. „Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnten wir unsere Position als führende Fachmesse für den Boot- und Wassersport im Herzen Europas erneut unter Beweis stellen“, berichtet Messeleiterin Michaela Brunner. Wir von ocean7 bestätigen das gerne: Für uns als jahrelange Aussteller war die Boot Tulln 2023 die mit Abstand erfolgreichste Messe.

ocean7-Team auf der Boot Tulln (v. l. n. r.): Wolfgang Gemünd (Redakteur), Jasmine Spreitzer (Verwaltung), Horst Juan (Web-Administrator), Tahsin Özen (Chefredakteur), Catharina Pichler (Art-Director), Bernd Hofstätter (Anzeigenleitung).

Besucherrekord

Dass unsere Einladung, die ocean7-Redaktion vor Ort kennenzulernen, unter den Messebesuchern auf so reges Interesse gestoßen ist, hat uns freudig überrascht. Noch nie hatten wir so viele ocean7-Fans zu Gast – und so viele Interessenten, die es an Ort und Stelle noch geworden sind, indem sie unser spezielles Messe-Abo-Angebot abgeschlossen haben. Für alle, die die Boot Tulln nicht besuchen konnten, verlängern wir diese Abo-Aktion (6 + 3 Print-Ausgaben gratis) jetzt bis 31. März!

Besonderen Zuspruch fanden auch unsere Glückslose, die wir heuer erstmals ausgegeben haben. Neben vielen Sachpreisen unserer Partner war ein Yachtcharter-Gutschein im Wert von 500 Euro von Globe Sailor zu gewinnen. Dieses große Los zog am dritten Messetag Alexander Feucht aus Hainfeld – wir gratulieren herzlichst!

Viel Prominenz bei ocean7

Die Seenomaden Doris Renoldner und Wolfgang Slanec (Pacific Odyssey), Künstler Andreas Franke (The Sinking World), Jakob Glatz, Nuri-Chef und Hauptsponsor des Golden Globe Racers Michael Guggenberger sowie auch Uni-Professor Sebastian Kummer, den wir im Rahmen seiner Corona-Odyssee im ersten Lockdown medial und mental begleitet haben, besuchten uns am ocean7-Messestand 541 in Halle 5, um über gemeinsam Erlebtes, aber auch über Pläne für die Zukunft zu plaudern.

Wie die zukünftige Zusammenarbeit im Ausbildungs- und Prüfungswesen im Dienste unserer Leserschaft noch vertieft werden kann, wurde in stimmiger Atmosphäre mit Gottfried Rieser, Commodore des Yacht Club Austria, und Herbert Rapp, Präsident des MSVÖ, erörtert (mehr dazu in der kommenden ocean7-Ausgabe 3/2023). Wir danken allen unseren Gästen für ihren Besuch an unserem ab heuer deutlich größeren und im Stile eines sommerlichen Strandcafés gestalteten Messestandes auf der Boot Tulln!

Die Seenomaden und viele weitere prominente Gäste durften wir an unserem Messestand

auf der Boot Tulln 2023 herzlich willkommen heißen …

OceanWoman Alexandra mit

Ehemann Peter Schöler. YCA-Commodore Gottfried Rieser. MSVÖ-Präsident Herbert Rapp. Uni-Professor und Corona-Segler Sebastian Kummer. Künstler Andreas Franke. Nuri-Chef und Captain Gugg-Sponsor Jakob Glatz. Kirsten und Anna von Globe Sailor. Iris und Sanja von der Marina Punat. Igor Pećnik von e’dyn.

Die ganze Welt des Wassersports

Mit 360 Ausstellern aus 21 Nationen konnte die Boot Tulln auch heuer wieder das ganze Spektrum des Wassersports präsentieren. Wir haben uns selbst ein Bild davon gemacht und bei der Gelegenheit auch unsere ocean7-Freunde und -Partner vor Ort besucht. Herausgekommen sind letztlich viele Bilder, die die Vorfreude auf die kommende Saison bestärken. Ein herzliches Dankeschön für den freundschaftlichen Empfang – und ein herzliches Willkommen an alle Kooperationspartner, die wir neu an Bord von ocean7 begrüßen dürfen!

Susanne Leitner-Schirl, Pressesprecherin der Frauscher Bootswerft, überbrachte uns persönlich die Einladung zum Besuch am Messestand. Wir kamen dieser und vieler weiterer sehr gerne nach …

(Abbildungen in alphabetischer Reihenfolge, Namen mit Verlinkung auf die jeweilige Homepage)

ocean7-Schwerpunkt 2023: Griechenland

Der Fachvortrag „Unter Segeln zu den schönsten Plätzen Griechenlands“ war ebenfalls ein Publikumsmagnet am ocean7-Messestand. Unser Autor und Mittelmeer-Experte Markus Silbergasser stand auch vor und nach seinem Vortrag gerne für Fragen rund um das Trendrevier zur Verfügung und wird in den nächsten Ausgaben einige bestens bebilderte Griechenland-Revierreportagen präsentieren. An Bord seiner Segelyacht Nambawan bietet er zudem Mitfahrgelegenheiten an – alle Infos und Termine sind nachzulesen in seinem Segel-Blog Untersegeln.

ocean7-Schwerpunkt 2023: Best of Griechenland, präsentiert von ocean7-Autor und Segelblogger Markus Silbergasser.

Fact Box – die wichtigsten Daten der Austrian Boat Show 2023 im Rückblick

> 44.782 Besucher

> Größtes Angebot an Elektrobooten und Elektromotoren

> Weltpremieren Elektroboote: Performance e801, K-700 als Electric-Jet Version, K-750 SkiMachine, Ultralight K-450 als Electric-Jet Version

> Europa-Premiere: Centurion RI 265

> Die längste ausgestellte Segelyacht: Hanse 510

> Volles Sortiment an nautischem Zubehör, Marinas und Charter, jede Menge Funsport

> Schnuppertauchen

> Mehr als 130 Vorträge auf vier Bühnen

Alle Angaben: Austrian Boat Show – Boot Tulln

Sie haben die Boot Tulln verpasst? Die Highlights im Überblick finden Sie hier.

Austrian Boat Show 2024: 29. Februar bis 3. März!

ocean7-Messeblick in Halle 10 (Rustler, Jeanneau).

Fotos: Harri Skrach, Catharina Pichler

Diesen Artikel teilen